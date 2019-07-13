Нарядный «голубой»: Xiaomi Mi A3 предстал на живых фото

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Подтвержден цвет новинки, а также наличие основной тройной камеры и чипсета Snapdragon 665.

Ранее в Сеть просочились спецификации и рендеры Xiaomi Mi A3, показавшие, что стоит ожидать от китайской новинки. Однако через непродолжительное время Xiaomi Mi A3 предстал на живых фото, полученных благодаря инсайдерам.

Кадры Mi A3 в коробке подтверждают предварительный дизайн телефона и основные характеристики. На белой розничной коробке видно, что устройство получило белый перламутровый, чёрный и «нарядный» голубой цвета.

Экран Mi A3 получил незначительный вырез под 32 Мп селфи-камеру. Основная 48 Мп тройная камера расположилась вертикально у левой грани задней крышки, как и логотип компании, а надпись Android One разместили возле правой грани. Дизайн похоже позаимствован у Huawei P30.

Защитная пленка смартфона на дисплее показывает, что он получит чипсет Snapdragon 665, а не Snapdragon 730, как утверждалось в предыдущих «сливах» данных.

Смартфон получит AMOLED дисплей на 6.08-дюймов, сканер отпечатков пальцев расположенный в экране, аккумулятор ёмкостью в 4000 миллиампер-час с поддержкой быстрой 18 Вт зарядки. Похоже что, Mi A3 станет улучшенной глобальной версией выпущенного недавно Mi CC9e, который в отличие от Mi A3 получил дисплей HD+, в то время как новинка по слухам получит FHD+. Данный слух вероятнее всего правдив, ведь Xiaomi Mi A2 поставляется с экраном FHD+, и Xiaomi не захочет выпускать преемника линейки с дисплеем более низкого разрешения.

Данных о стоимости устройства инсайдер не озвучил.