На 58% быстрее: Ноутбуки Lenovo обогнали HP при одинаковых процессорах

Сегодня, 17:23

В ноутбуках использовался Ryzen 7 3700U, а ускорение получилось из-за комфортного температурного режима и управления частотой.

Очередная оплошность НР. Даже не хочется писать о том, что если в их ноутбуке что-то сломается – проще сразу купить новый, ибо каждая деталь будет за собой увлекать поломку следующей. Хотя в целом, это довольно крепкие компьютеры.

Новый процессор Zen+ Ryzen 7 3700U разработали в качестве небольшой паузы перед выпуском более значимой серии процессоров для ноутбуков Zen 2. В итоге, производительность 3700 немного лучше, чем у Zen Ryzen 7 2700U и для AMD это удовлетворительно, так как этот процессор вполне выдерживает конкуренцию с Core i7-8565U.

Для исследования взяли 4 ноутбука: HP 14, HP Envy x360 13, Lenovo ThinkPad E595, Lenovo IdeaPad S540. Вопреки заявленной небольшой разницы, производительность пар различается на 58%. Ноутбуки Lenovo обогнали НР даже при одинаковых процессорах. Дело в том, что у Lenovo тактовая частота стабильно держится на уровне 2,8 ГГц, в то время как мощность оппонентов прыгает от 0,6 ГГц до 1,4 ГГц. Однако, следует помнить, что брались только 2 компьютера от каждой фирмы и они занимают среднюю ценовую категорию, поэтому при сравнении флагманов результаты будут отличаться.