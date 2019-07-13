Microsoft разрабатывают новый Xbox контроллер

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Он станет «приятным» дополнением к консоли нового поколения Xbox Project Scarlett.

Недавно появилась информация о «новом» патенте Microsoft, в котором речь идет о контроллере нового поколения. Технолюбители сразу узнали в нем контроллер Joy-Con от Nintendo. Представители компании отрицают, что разрабатывают копию или ремодель девайса, но источник вдохновения понятен сразу.

Интересным фактом является дата этого патента. Microsoft подали соответствующие документы в Ведомство по патентам и товарным знакам США еще в 2017 году, после чего скрыли информацию. Причину обнародования пока не сообщили, но интернет-сообщество винит анонс консоли Xbox Project Scarlett, релиз которой намечен на осень 2020. Пока поклонники не увидели в ее характеристиках ничего радикально отличного от грядущей новинки конкурента Sony PlayStation 5, которая имеет едва ли не зеркальные характеристики, но все секреты пока не раскрыла.

Поклонники консольных игр пока в замешательстве, ведь неизвестно чего ждать от новой консоли. Исторически сложилось, что японская компания производит более качественные устройства, и как бы Microsoft не старались, отнять рыночную долю Sony у них никак не выходит. И в этот раз все грозиться произойти так же, ведь скромное спэшл-издание Halo Infinite для Xbox явно не является тем самым козырем в борьбе с PlayStaion5.