Ryzen 3000 не дает сыграть в Destiny 2

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Ошибка может содержаться в чипсете процессора Х570, сообщают эксперты.

Совсем недавно состоялся релиз нового поколения процессоров Ryzen 3000, которые за короткий срок приобрели огромную популярность. Однако, поспешившие приобрести новинку геймеры, вскоре пожалели о своем решении. Как оказалось, популярная онлайн-игра Destiny 2 отказывается запускаться на платформах с Ryzen 3000. Никакие советы и способы не позволили запустить игру. Точнее, появляется меню с бесконечной загрузкой и соответствующий процесс в Диспетчере задач, но после ничего не происходит.

Посетители Reddit выяснили, что такая проблема существует и у пользователей, основу системы которых составляют ядра серии Linux 5.0 и новее, а владельцы видеокарт Nvidia столкнулись с «экраном смерти» при установке нового процессора AMD.

Пострадавшие жаловались на Reddit на недобросовестных AMD, за выпуск сырого продукта, однако приятно удивились, когда стало известно о быстрой реакции компании. Спустя считанные часы разработчики уже подготовили обновление для BIOS, которое разослали партнерам. По их словам, проблемы с Linux и Destiny 2 уже решены, осталось дождаться релиз обновления от производителей системных плат.

Эксперты считают, что в Destiny 2 геймерам не дает сыграть не сам процессор, а чипсет Х570, вернее ошибки в его производстве либо в драйверах.