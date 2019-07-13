Samsung начинают разработку складных очков дополненной реальности

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Новый гаджет может быть как попыткой реабилитироваться, так и сбыть нераспроданную технологию.

Недавно Samsung запатентовали технологию складных очков дополненной реальности. Кажется, это очередная попытка что-нибудь «сложить». Правда, в этот раз обратились к старым разработкам Google. По документам, это обычные очки, разве что оправа значительно толще – туда устанавливают электронные компоненты. На текущий момент окуляры автоматически включается при разворачивании очков, но это не конечный вариант.

При развёрнутых очках проектор выведет картинку на дисплей поверх зрения пользователя. А чтобы исключить случайное выключение при неправильном повороте головы, возможно, будут использовать магнитные датчики, определяющие умышленное складывание устройства.

Правда, в этом случае Samsung подстраховались – запатентовали технологию, но никаких внятных заявлений о начале разработке пока не прозвучало. Наверное, на всякий случай, вдруг чего. Об этом свидетельствует отсутствие заявленных конкретных компонентов умных часов.

Возможно, это действительно попытка восстановить пошатнувшееся доверие к «складным» новинкам от Samsung, вспомним Galaxy Fold, а может и ответ на заявления Huawei и Apple о том, что они начинают собственные разработки умных часов. Или в компании просто хотят продать саму технологию и забыть о ней. А там, глядишь, покупатель доведёт до ума и сможет выпустить действительно интересное устройство.