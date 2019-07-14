Xiaomi Mi A3 окажется «глобальной» версией Mi СС9

Сегодня, 00:03

Это подтверждается записью в БД Федеральной комиссии по связи США, повторяющим дизайном СС9 и результатом поиска в БД Ting.

Xiaomi готовится к презентации нового смартфона на «чистом» Android – Mi A3. По текущим данным, этот девайс будет копией Mi CC9 с небольшой разницей – «глобальная» версия ОС и нет никаких оболочек. О «чистоте» Android свидетельствует логотип Android One на крышке.

Если сравнивать с предшественником, то характеристики А3 несколько уступают прошлогоднему А2: при сходных процессорах, разрешение экрана «молодого» меньше, чем у «старичка» 2240х1080 с Full-HD форматом. Однако, вверх новинки может «выехать» за счёт камер – 32 Мп селфи-камера, основная из 3 модулей по 48 Мп, 8 Мп и 2 Мп. Да и аккумулятор, как у «оригинала» будет мощнее, нежели у А2, утверждённая ёмкость – 4000 мАч.

О параметрах конкретнее: процессор SnapDragon 665 на 8 ядер с частотой 2,0 ГГц, графический вычислитель Adreno 610, модем Spandragon X12 LTE. Оперативная ОЗУ на 4 Гб, встроенная память будет в 2 вариантах: на 64 Гб и на 128 Гб. Помимо этого, решили вернуть 3,5-мм гнездо для проводных наушников. Из новинок добавили порт USB Type-C и ныне традиционный дактилоскопический сканер.

Цена уже известна – 230 долларов. Xiaomi продолжат захватывать сегмент бюджетных смартфонов и возможно в своём ценовом сегменте А3 станет лучшим по соотношению цена-качество. Тем более, скоро будет официальная презентация, где компания выдаст всю недостающую информацию.