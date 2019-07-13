В iOS 13 обнаружен критический баг, открывающий доступ к паролям

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Бета-тестеры новой iOS нашли способ обхода Touch ID и Face ID.

На Reddit появилась информация о баге системы безопасности бета-версии новой iOS 13. Критический баг позволяет получить доступ к паролям привязанных аккаунтов и ПО устройства в обход Touch ID или Face ID.

Повторить открывающий доступ баг, весьма просто: в Настройках необходимо перейти в пункт Пароли и учетные записи, в котором нажать Пароли сайтов и ПО. После появления окна подтверждения личности через Touch ID или Face ID, нужно нажать кнопку Отмена. Повторив последний пункт 20 раз, система пропустит пользователя в меню паролей без идентификации.

Ошибка присутствует в iOS 13 Beta 2 и 3 для разработчиков и iOS 13 Public Beta 2, но обнаружить ее удалось не на всех устройствах.

Apple проинформирована на счет бага, и, вероятно, исправят его уже в следующей бете.

Пользователи отмечают, что в предыдущей тестируемой версии iOS 12 серьезных багов практически не обнаружено, и, в целом, она могла бы сразу выйти в коммерческое производство. iOS 13, в свою очередь, переполнена опасными ошибками, которые на протяжении уже двух ее версий все еще не исправлены разработчиками. Тяжело сказать, с чем конкретно связана такая апатия со стороны разработчиков, но iOS 13 рискует стать наиболее проблемной среди всех ОС от Apple.