Новинка Xiaomi Mi A3 нагло копирует смартфоны Huawei

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Дизайн линейки сильно изменился и напоминает собой дешевую копию Huawei P30.

В Сети появился первый взгляд на новинку от Xiaomi — смартфон Mi A3. Устройство сильно отличается от его предшественника, а по мнению пользователей Сети и вовсе нагло копирует смартфоны Huawei, ведь дизайн Mi A3 очень похож на дизайн Huawei P30.

Новинка от Xiaomi получит подэкранный датчик отпечатка пальцев, 3,5 мм аудио разъём и стеклянную заднюю крышку. Все эти новшества отличают новинку от прошлых моделей линейки и делают похожим на P30.

Претерпел изменения и дизайн. Из нововведений Xiaomi можно отметить появившийся вырез под селфи-камеру, намёк на безрамочность и окраску задней крышки. Вместо однотонных цветов Mi A3 получит интересные расцветки. Так белый цвет получит жемчужный отлив, а голубой обзаведется градиентными полосами.

Изменится даже дизайн логотипа компании. Вместо горизонтального расположения, лого получит вертикальное направление возле левой грани. Такие же решения применяются у Huawei P30.

Исходя из этого, в Сети считают, что у китайцев началась локальная война за рынок. Huawei лидировал на китайском рынке, но санкции США сильно ударили по компании. Xiaomi могла воспользоваться этим фактором и скопировать узнаваемый многими дизайн.

Прошлые модели линейки Mi A были достаточно дешевыми, а это значит, что новинка в лице Mi A3, продолжит быть бюджетной. Недорогое устройство получит чипсет от Snapdragon, однако точных данных еще нет (665 или 730 версия). Бюджетник с тройной основной камерой и «фронталкой» на 32 Мп найдёт свой отклик у покупателей, которые увидят в нем дешевое отражение флагманов Huawei.

Новостей касательно стоимости нет, но вероятнее всего ценник на Mi A3 будет начинаться с 20 тыс. рублей. Цена на Huawei P30 стартует с 40 тыс. рублей, а это значит, что более дешевая копия сможет занять свою долю рынка и повысить влияние Xiaomi на китайском рынке.