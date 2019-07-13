Facebook выпустил движок с открытым кодом для Android

Сегодня, 03:00

«Гермес» ориентирован на улучшение производительности слабых смартфонов.

Facebook разработал и выпустил движок на jаvascript с открытым исходным кодом. Назвали его Hermes и служит он для ускорения приложений на Android. Марк Хорровиц представил новую разработку на конференции Chain React 2019. Движок назвали инструментом для улучшения производительности приложений и использовали для этого решения Facebook, которые компания применяет для своих приложений.

Hermes уже владелец нескольких аккаунтов: на GitHub с лицензией MIT, аккаунт в Twitter и собственный сайт. На презентационном видео было показано, что приложение с Hermes запускается в среднем вполовину быстрее, а это где-то 2 секунды экономии времени. И на этом выгода не заканчивается – было установлено, что движок помогает сократить размер APK-файла вполовину и на четверть использование памяти приложением.

Другими словами, Hermes поможет разработчикам ускорить взаимодействие с программой убрав такие проблемы, как: длительная загрузка, ограниченность ресурсов памяти и прочее, особенно на слабых девайсах.