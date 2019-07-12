Новинка из запчастей: iPhone 12 копирует решения конкурентов – Инсайдеры

Сегодня, 20:51

Большинство «инноваций» присутствуют даже в бюджетных Android-смартфонах.

Презентация нового поколения смартфонов Apple состоится не реньше 2020 года, но обилие утечек позволило определить список особенностей новой модели. Как оказалось, некоторые из новых функция являются «новыми» только для Apple — аналитики JP Morgan назвали скопированные функции перспективного смартфона.

Смартфоны Apple завоевали репутацию благодаря нестандартным технологическим решениям и узнаваемому дизайну. Но прорыв китайских инженеров, случившийся в последние годы, поставил Apple в позицию догоняющего. Так, почти все флагманы от Huawei, Oppo и Xiaomi поддерживают сети 5G, которые значительно увеличивают скорость мобильного интернета. Новый iPhone невольно будет опираться на опыт конкурентов во внедрении 5G.

Ещё один момент, которому конкуренты «научили» Apple — это создание бюджетных флагманов, вроде Huawei P30 Lite. По мнению JP Morgan, в линейку IPhone 12 вернётся версия R, которая будет доступной, а не «менее дорогой» — как iPhone XR.

Говоря о функциях, то утечки говорят о том, что iPhone впервые получит дополнительную ToF-камеру, которую впервые реализовали китайские производители. По этой причине на задней крышке смартфона поместили объёмный «постамент», ставший причиной споров среди поклонников калифорнийских дизайнеров.

Отдельно стоит остановиться на аспектах, которые Apple проигнорировали. Так, инсайдеры отметили, что новинка сохранит «чёлку» на экране, да и внедрение 5G будет зависеть от нормализации отношений с Qualcomm. Иначе говоря, новинка из Купертино — это «флагман из запчастей». iPhone 12 копирует решения конкурентов, о чём говорят инсайдеры из JP Morgan. Это было бы простительно менее именитым конкурентам, но после той планки, которую взяли в Apple, падение может оказаться болезненным.