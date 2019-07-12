Хороши, но по скидке: Видеокарты, которые не стоит покупать сей момент

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AMD и Nvidia сражаются насмерть, правда, о покупателях решили забыть.

Начинается ещё один виток войн между AMD и Nvidia. За последние недели AMD выпустили новое поколение GPU – Radeon RX 5700 за 350 долларов и Radeon RX 5700 XT за 400 долларов. Nvidia на это ответила запуском ответной серии – GeForce RTX Super видеокарт 2060 и 2070 по 400 и 500 долларов соответственно. Свой «ответ» Nvidia запустила 9 июля, а к 23 подготовлен «добивающий уда» - видеокарта 2080.

Вопреки рекламным видео, для своей стоимости графический процессор отличается крайне удручающей производительностью. GeForce RTX 2060 работает на уровне оригинального RTX за 500 долларов. А характеристики RTX 2070 Super идут вровень с начальным RTX 2080. Кстати, парочка от AMD немного превосходит GeForce по частоте кадров в секунду, несмотря на приставку Super.

Ну что же, вот список хороших, но только по скидке, видеокарт: GeForce RTX 2060, 2070, 2080, Radeon Vega 56, 64, Radeon RX VII. Их сей момент покупать не имеет смысла, так как проще и выгоднее покупать предыдущие поколения графических процессов – почти та же производительность, но дешевле.