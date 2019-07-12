Google планирует открыть свою собственную социальную сеть

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По словам разработчиков, сеть «перегрузит» социальную жизнь пользователей.

В отличие от большинства социальных сетей, которые позволяют людям общаться с другими людьми по всему миру, Shoelace базируется на регионе и начинает с испытания среди нескольких сообществ в Нью-Йорке. Приложение (доступно для iOS и Android) в настоящее время может быть использовано только для приглашения и может быть установлен только в том случае, если вы получили код приглашения.Там нет никаких признаков веб-версии, хотя, и хотя сайт Shoelace Google использует.

В соответствии с Android Police, Shoelace, похоже, имеет много общего с Schemer, еще одной социальной сетью, основанной на местоположении пользователей, которую Google запустил в 2011 году и активировали в 2014 году.

По задумке разработчика, при помощи данной социальной сети будет намного проще организовать какие — либо мероприятия, а так же найти людей со схожими тебе интересами. Если пользователя добавить свои предпочтения в социальную сеть, то им будут выстроены рекомендации, на данной основе. Так, например, если вы любите играть в большой теннис, то вы сможете с легкостью найти человека из соседнего района, у которого такие же предпочтения

возможно, в скором будущем данная сеть сможет и вовсе конкурировать с такими сетями, как Facebook, Twitter, Instagram.