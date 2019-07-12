Дороже, чем iPhone: Инсайдеры раскрыли цены на Samsung Galaxy Note 10

Сегодня, 17:44

Версия с накопителем на 256 ГБ обойдётся в 1000 евро.

Потребители привыкли, что каждое новое поколение устройств дороже предыдущего. Но иногда разрыв может быть достаточно большим, чтобы поклонники марки отказались от обновления смартфона. Так, новое поколение Galaxy Note будет почти вдвое дороже предшественника, который вышел 8 месяцев назад.

По словам источников из компании WinFuture, корейский смартфон будет дороже, чем iPhone X. Инсайдеры раскрыли цены на Samsung Galaxy Note 10, которые стартуют с отметки в 999 евро (1250 долларов). Как сообщается, во столько оценили версию с накопителем на 256 ГБ — не исключено, что это минимальная «комплектация». Напомним, Note 9 выпускали с накопителем на 128 и 512 ГБ. За Pro-версию придётся доплатить ещё 150 евро, что обусловлено большим экраном и дополнительной камерой.

По мнению экспертов, цену повысили, чтобы избежать внутренней конкуренции с Galaxy S10, который «на старте» продавали за 899 долларов. Также на стоимость влияет комплектация устройства, которая включает два технологичных зарядных устройства. Так, новинка будет поддерживать беспроводную зарядка на 20 Вт и «обычную» зарядку мощностью в 45 Ватт, считают инсайдеры.

Напомним, презентация Galaxy Note 10 состоится в августе — тогда будут обнародованы окончательные характеристики и стоимость.