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Благодаря санкциям США, Apple может занять лидирующие позиции уже к 2020 году.

Аналитики компаний Gartner и IDC представили итоги продаж на рынке настольных ПК и ноутбуков. За этот период было продано 64,9 миллиона единиц, что почти на 5% выше прошлогодних показателей. По мнению экспертов, это обусловлено исчерпанием дефицита компонентов Intel. Главным аспектом рейтинга стало противостояние производителей из США и Китая — отношения двух стран повлияли на расстановку сил на рынке.

Так, риск нового витка «торговой войны» двух стран привёл к тому, что производители из КНР отправили избыточное количество продукции, искусственно поддержав рынок ПК во втором квартале 2019 года. Вторым фактором стало известие о прекращении поддержки Windows 7 в начале 2020 года — производители массово избавлялись от устройств, лицензированных для работы с этой системой.

Не менее интересно дела обстояли с конкуренцией Lenovo и Apple. Китайский производитель по-прежнему лидирует с долей в 25,1% и ростом в 18,2%. Вторую строчку занимает Dell (17,9%), а продукцию Apple выбрали 6,6% потребителей, что обеспечило компании четвёртое место. Несмотря на отрыв от лидера, эксперты IDC отметили рекордный рост продаж американских ПК (+9,6%).

Теоретически, такие темпы позволят компании войти в тройку лидеров к началу 2020 года, но аналитики из Gartner придерживаются иного мнения. По их расчётам, продажи Apple даже сократились, достигнув минимума с 2014 года. Небольшой рост (+1,8%) заметен лишь в сравнении с показателями прошлого квартала. Эксперты подчёркивают, что разница в оценках обусловлена политикой Apple — с недавних пор компания скрывает продажи своих компьютеров.

Аналитики уверены, что оптимистичные прогнозы касательно Apple ближе к истине. Более того, «торговая война» продолжает ослаблять позиции китайских производителей, позволяя калифорнийской компании вернуть былые обороты. Lenovo обгоняет Apple на рынке ПК и ноутбуков, но торговые ограничения могут снизить рыночную долю китайского производителя уже в следующем году.