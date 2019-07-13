Самый дешёвый MacBook оказался на 15% быстрее MacBook Pro 15

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Блогер сравнил топовый ноутбук от Apple с обновлённым «бюджетником».

Недавно Apple решили просто взять и обновить свой ассортимент ноутбуков. Люди попрощались с 12-дюймовым вариантом MacBook и получили удешевление для MacBook Air, а бюджетный вариант MacBook Pro с 13-дюймовым экраном обновили, добавив сенсорную панель Touch Bar и улучшенный процессор.

Теперь у самого дешёвого MacBook окажется процессор Core i5-8257U с четырьмя ядрами, а эта версия, по сути, повторяет модель i5-8250U. Ранее ноутбук оснащался процессором i5-7360U на два ядра. Новинка порадовала блогера и он опубликовал результаты синтетических тестов. Сами по себе они не очень информативны и по большей части нужны для того, чтобы показать «чьи цифры круче и больше», но, тем не менее, общий результат показывают, пускай и приблизительный.

Тесты проводились с помощью программы Geekbench. Итог получился интересным. Согласно цифрам, обновлённая версия будет быстрее MacBook Pro 15, как в однопоточном режиме, так и в мультиядерном варианте. Разница составила примерно 15%.

Отмечается, что обновления старых версий получаются мощнее каких-нибудь флагманов. Это наводит на мысль, что проще не покупать флагманы, а подождать несколько лет до их обновления и падения цены. А затем купить дешёвый бюджетный вариант, который будет как минимум на уровне топовых моделей компании.