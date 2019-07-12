Обновление Android 9 выводит из строя Wi-Fi на популярных смартфонах

Сегодня, 16:39

Пользователи Galaxy S9+ и OnePlus 7 уже пострадали от «кривого» обновления.

Reddit «взорвался» от сообщений возмущенных пользователей Android-смартфонов. Виной всему серьезные проблемы с Wi-Fi подключением их устройств. В частности, многие пользователи смартфонов Samsung моделей от S8 до S10, и OnePlus 7 обнаружили невозможность своих девайсов подключиться к беспроводной сети.

Никаких сообщений от Google не последовало, а потому пострадавшие пользователи ищут источник проблемы своими силами. В качестве главного подозреваемого выступило обновление Android 9. Основания подозревать ОС весомые — у многих пользователей проблемы появились именно после обновления смартфонов до девятой версии.

Также, в ходе расследования, пользователи выявили несовместимость прошивок обновленной ОС и Raspberry Pi, который во многих домах поддерживает функцию «умного дома». Этот факт тоже способен вывести из строя подключение на популярных смартфонах, а потому занесен в список подозреваемых.