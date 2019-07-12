Microsoft против геймеров! Обновление Windows 10 «ломает» изображение в играх

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После установки патча в игре появляется некорректная цветопередача, жалуются в Сети.

Майское обновление для Windows 10 содержало много изменений, которые понравились простым пользователям. Обновленный интерфейс, исправление многих старых ошибок, ряд новых полезных функций — лишь неполный список всех изменений. Но была у этого апдейта и другая сторона.

Сообщество геймеров взбунтовалось против обновления, которое попросту «ломает» игры. Миллионы пострадавших делятся разными фактами, но повсеместно распространены перегрузка системы, при отображении большого количества свободных ресурсов, потеря FPS вплоть до 50%, неразборчивое изображение из-за некорректной цветопередачи. С такими «улучшениями» не то чтобы играть комфортно было, даже банальный поиск в браузере становиться крайне нервозатратным занятием. И если проблему с цветопередачей можно решить несколькими банальными способами (перезагрузкой системы, обычный запуск настроек дисплея), то от потери мощности избавиться практически невозможно (особо отчаявшиеся просто переустанавливают ОС).

Официальные представители компании Microsoft пока не дали никаких комментариев по поводу проблемы с обновлением. Специалисты прогнозируют, что компания все же слышит недовольных пользователей и исправит ситуацию уже в следующем обновлении.