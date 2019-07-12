Apple готовит новый MacBook на собственном процессоре

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Устройство представят в 2021 году. Оно сможет использовать приложения для iPad и работать 20 часов на одной зарядке, считает блогер.

Вчера Apple потрясла своих фанатов внезапным пресс-релизом, касающимся серии ноутбуков. Так, компания представила обновленный MacBook Air с 4-ядерный Intel Core i5 8-го поколения, обновленным дисплеем и чипом безопасности. Вместе с тем, с производства сняли самый маленький ноутбук серии — 12-дюймовый MacBook. Эксперты разобрались в необычном шаге.

Так, недавно судьбу «маков» прокомментировал в Сети известный блогер. Он считает, что MacBook 12 был безальтернативным ноутбуком в своём классе. Он объединил компактность с мощностью, что обусловило популярность самого доступного ноутбука Apple. Фанатов марки не остановило даже отсутствие «полноценных» разъёмов, которые заменили единственным USB Type-C с переходниками. По мнению блогера, отказ от этой модели обусловлен подготовкой новой версии ноутбука.

Ранее инсайдеры сообщали, что инженеры Apple готовит процессор на ARM-архитектуре. Не исключено, что новый MacBook будет основан на собственном процессоре. По мнению экспертов, это позволит выделить планшеты iPad и компактные ноутбуки в отдельную систему с общими приложениями. Более того, собственный ARM-процессор не будет требовать охлаждения, а время автономной работы с ним сможет достичь 20 часов. Насчёт доступности приложений тоже не стоит беспокоиться: до релиза в Apple смогут портировать большинство программ на «родственную» систему.

Не исключено, что разработка новинки уже идёт, а её презентация может состояться не ранее 2021 года. Пока рано судить о цене устройства, но стоит отметить — обновленный MacBook Air стал дешевле на 100 долларов. Возможно, в Apple пересмотрели ценовую политику.