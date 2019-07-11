Сегодня, 17:59

Заговевшийся телефон нельзя тушить водой из-за риска получить ожоги. Специалисты дали рабочие советы по безопасности.

Недавно «специалисты» из Роскачества дали советы по предотвращению взрыва батареи смартфона. Некоторые были действительно стоящими, некоторые понятны и ребенку, но определенная категория оказалась вовсе опасной для жизни.

Эксперты поспешно вмешались в ситуацию, и рассказали, в чем Роскачество оказалось правым, а что следует сразу забыть. Всего они выделяют 2 причины возгорания смартфонов: заводской брак и некомпетентность пользователя.

Первый случай встречается реже, но имеет место быть. Часто недобросовестные производители выбрасывают все «лишние» детали, что может коснуться и батареи. Во всем мире уже давно существуют многоступенчатые технологии защиты аккумуляторов, но в погоне за тонкостью устройства ими могут пренебречь, что и приводит к неожиданным последствиям. Однако подобный дефект можно сразу заметить, и решить проблему в сервисном центре.

Второй вариант уже полностью зависит от грамотности пользователей. То же активное использование смартфона во время зарядки, хранение под солнечными лучами и возле отопительных приборов провоцирует серьезный перегрев, который существенно сократит «жизнь» батареи. Частые переподключения зарядного устройства, использование быстрых зарядников, а также дешевые комплектующие способны нанести ощутимый вред девайсу. Не стоит забывать и о механических повреждениях. Сотрудники Роскачества советуют не бросаться смартфонами, и не садиться на них, с чем незамедлительно согласились эксперты. Деформированная, вздутая батарея не предвещает ничего хорошего — эксплуатацию данного девайса стоит немедленно прекратить.

Однако самый абсурдный совет «специалисты» госучреждения дали в вопросе возгорания смартфона. Они советуют тушить горящий телефон водой. Однако, как говорят эксперты: «Если бросить в воду поврежденное устройство, то оно 100% взорвется».

Подобный метод защиты от горящего смартфона может реально покалечить, ведь литий-ионные и литий-полимерные батареи, при контакте с водой мгновенно воспламеняются, что сделает из вашего устройства настоящую бомбу.