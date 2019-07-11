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«Народный» интернет: Samsung A90 сделает 5G более доступным

Сегодня, 22:26

Galaxy A90 стоит гораздо дешевле большинства аналогов с 5G.

Однако ожидать что новый смартфон будет стоить менее $400 не стоитGalaxy A9который был выпущен в октябре 2018стоил 550 фунтов или примерно $725Если A90 является продолжением A9 и оценивается аналогичноэто будет дешевлечем Galaxy S10 с его 5Gно все же его еще нельзя назвать доступным.
О существовании Galaxy A90 ходили слухи некоторое времяПоследний разговор говорит намчто A90 будет иметь Qualcomm Snapdragon с 5GЭто означаетчто он содержит абсолютный последний мобильный чип и связан модем 5GТак как ничто из этого не обходится дешевои добавление 5G к любому устройству на данный момент быстро повысит ценуожидать сильную доступность не стоит.
Возможнотелефон будет иметь заднюю камеру с тремя объективамиоснащенную 40-мегапиксельными8-мегапиксельными и 5-мегапиксельными датчикамицентрально установленными на задней панели телефонаЭкран может быть большим на 6,7 дюйма и содержать датчик отпечатков пальцев на дисплее.Батареякак и ожидалось для телефона 5Gбудет емкостью 4,500 мА/ч.
Указание на точто A90 будет телефоном 5Gпришло из Twitter Ice UniverseSamsung может решить запустить Galaxy A90 во время выставки технологий IFAкоторая состоится в Берлине в сентябреиликак это было с A9провести меньший запуск позже.

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