«Народный» интернет: Samsung A90 сделает 5G более доступным

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Galaxy A90 стоит гораздо дешевле большинства аналогов с 5G.

Однако ожидать что новый смартфон будет стоить менее $400 не стоит. Galaxy A9, который был выпущен в октябре 2018, стоил 550 фунтов или примерно $725. Если A90 является продолжением A9 и оценивается аналогично, это будет дешевле, чем Galaxy S10 с его 5G, но все же его еще нельзя назвать доступным.

О существовании Galaxy A90 ходили слухи некоторое время. Последний разговор говорит нам, что A90 будет иметь Qualcomm Snapdragon с 5G. Это означает, что он содержит абсолютный последний мобильный чип и связан модем 5G. Так как ничто из этого не обходится дешево, и добавление 5G к любому устройству на данный момент быстро повысит цену, ожидать сильную доступность не стоит.

Возможно, телефон будет иметь заднюю камеру с тремя объективами, оснащенную 40-мегапиксельными, 8-мегапиксельными и 5-мегапиксельными датчиками, центрально установленными на задней панели телефона. Экран может быть большим на 6,7 дюйма и содержать датчик отпечатков пальцев на дисплее.Батарея, как и ожидалось для телефона 5G, будет емкостью 4,500 мА/ч.

Указание на то, что A90 будет телефоном 5G, пришло из Twitter Ice Universe. Samsung может решить запустить Galaxy A90 во время выставки технологий IFA, которая состоится в Берлине в сентябре, или, как это было с A9, провести меньший запуск позже.