«Тот же Apple, только в профиль»: В Сеть слили цену и дизайн нового Google Pixel 4

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Новинка станет копией iPhone 11, получив ценник порядка 63 000 рублей, говорят эксперты.

Отчасти это подтверждают всевозможные фото и рендеры нового Google Pixel 4, которые слили в Сеть. Понятно, что они могут быть частично неверными, но при полном соответствии это может оказаться фиаско для фанатов линейки. Всё дело в том, что текущий внешний вид аппарата практически полностью пародирует готовящийся к выпуску флагман от Apple, и не всем пользователям это пришлось по душе.

Наиболее полную картину обрисовал техно-блогер Джон Реттингер (Jon Rettinger) на своём одноимённом YouTube-канале, сообщив об отдельных фишках нового смартфона. Было упомянуто и про «чёлку», и про квадратный модуль камеры, и про новую ОС Android Q на борту, стартующую одновременно с девайсом. Также было отмечено, что появится и старшая версия Pixel 4 XL, что было вполне ожидаемо.

Оглядываясь на частично подтверждённый компанией дизайн смартфона можно сделать выводы, что перед нами тот же продукт Apple, только в профиль. А когда пошла речь про возможную цену смартфона, публика и вовсе пришла в негодование. Понятно, что были и такие, кто считал гипотетическое ценообразование вполне обоснованным, но большую часть аудитории возмутила сама мысль о ценнике в 900-1000 долларов (примерно 63 000 рублей). И это за минимальную комплектацию.

Остаётся ждать лишь официальной информации. Кто знает, может все переживания фанатов окажутся напрасными и не получат подтверждения.