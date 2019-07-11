«Естественный пароль»:Безопасность Windows 10 вышла на новый уровень

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Компания Microsoft представили 3 новых вида входа к систему: по отпечатку пальца, по лицу и по PIN-коду. Ожидается, что это поднимет защиту пользователей.

Microsoft продолжает создавать новые тестовые сборки с добавочными функциями. Так, 10 июля компания поставила Windows 10 Build 18936 для тестеров 20H1.

В новом обновлении добавлена новая опция входа «сделать устройство без пароля» в настройках. Для её активации необходимо перейти в Настройки > Учетные записи > Параметры входа и включить параметр без пароля. После этого на Windows 10 можно использовать только лицо, отпечаток пальца или PIN-код Windows Hello. Как отмечает Microsoft в своем сообщении о тестовой сборке, эта функция распространяется на «небольшую часть» инсайдеров и перейдет к остальным пользователям в течение недели.

Новая сборка также добавляет новую опцию для создания быстрого события из «Панели задач». Пользователи будут видеть календарь во всплывающем окне, чтоб потом выбрать нужную дату и установить время и место более быстрым образом.

Microsoft также расширяет доступность функции экрана телефона в своем приложении-компаньоне на большее количество ПК. Эта функция будет доступна на ноутбуке Surface Pro 4, 5 и 6; Surface Book и Surface Book 2, начиная со сборки 18936.