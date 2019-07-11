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«Естественный пароль»:Безопасность Windows 10 вышла на новый уровень

Сегодня, 15:14

Компания Microsoft представили 3 новых вида входа к систему: по отпечатку пальца, по лицу и по PIN-коду. Ожидается, что это поднимет защиту пользователей.

Microsoft продолжает создавать новые тестовые сборки с добавочными функциямиТак10 июля компания поставила Windows 10 Build 18936 для тестеров 20H1.
В новом обновлении добавлена новая опция входа «сделать устройство без пароля» в настройкахДля её активации необходимо перейти в Настройки > Учетные записи > Параметры входа и включить параметр без пароляПосле этого на Windows 10 можно использовать только лицоотпечаток пальца или PIN-код Windows HelloКак отмечает Microsoft в своем сообщении о тестовой сборкеэта функция распространяется на «небольшую часть» инсайдеров и перейдет к остальным пользователям в течение недели.
Новая сборка также добавляет новую опцию для создания быстрого события из «Панели задач»Пользователи будут видеть календарь во всплывающем окнечтоб потом выбрать нужную дату и установить время и место более быстрым образом.
Microsoft также расширяет доступность функции экрана телефона в своем приложении-компаньоне на большее количество ПКЭта функция будет доступна на ноутбуке Surface Pro 45 и 6Surface Book и Surface Book 2, начиная со сборки 18936.

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