«Горячая штука»: Простой лайфхак предотвратит взрыв аккумулятора смартфона

Сегодня, 03:00

Роскачество рассказало как можно избежать непредсказуемо взрыва смартфона или ноутбука (как случалось с Samsung Galaxy Mate 7 и 9).

В центре цифровой экспертизы смогли поведать, как правильно использовать гаджеты и другие устройства с литий-ионными аккумуляторами, дабы избежать возможность загорания данных машин.

С самого начала пользования гаджетами были сообщение о возгорании и взрывах литий-ионных батарей. Так например компания Apple предупредила своих пользователей о том, что есть риск возгорания в старых моделях 15-дюймовых ноутбуков Macbook Pro. В данных ситуациях Apple посоветовала своим пользователям на время отложить свои устройства, а послеотправить их компании для замены батареи.

Как правило, данная ситуация, возникала в трех причинах:

- заводской брак модели;

- перегрев устройства при длительном пользовании;

- обыкновенное старение модели.

В первом случае никто не может быть застрахован от какого-либо брака. Однако второй и третьей ситуации можно вполне просто избежать. Для того следует соблюдать некоторые рекомендации от центра цифровой экспертизы - Роскачества.

Для того чтобы не попасть в такую ситуацию нужно:

1) использовать фирменные зарядные устройства какой-либо компании;

2) стараться не допускать длительный перегрев цифрового устройства. Также не оставлять его под прямыми лучами солнца или подушкой;

3) в то время как цифровое устройство заряжается, советуют им вообще не пользоваться. Так как во время зарядки оно и без того очень сильно нагревается. А если пользоваться довольно трудно емкими предложениями, то все может плохо обернуться;

4) не носить их заднем кармане;

5) стараться их не ронять.