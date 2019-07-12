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«Горячая штука»: Простой лайфхак предотвратит взрыв аккумулятора смартфона

Сегодня, 03:00

Роскачество рассказало как можно избежать непредсказуемо взрыва смартфона или ноутбука (как случалось с Samsung Galaxy Mate 7 и 9).

В центре цифровой экспертизы смогли поведатькак правильно использовать гаджеты и другие устройства с литий-ионными аккумуляторамидабы избежать возможность загорания данных машин.
С самого начала пользования гаджетами были сообщение о возгорании и взрывах литий-ионных батарейТак например компания Apple предупредила своих пользователей о томчто есть риск возгорания в старых моделях 15-дюймовых ноутбуков Macbook ProВ данных ситуациях Apple посоветовала своим пользователям на время отложить свои устройстваа послеотправить их компании для замены батареи.

Как правилоданная ситуациявозникала в трех причинах:
заводской брак модели;
перегрев устройства при длительном пользовании;
обыкновенное старение модели.
В первом случае никто не может быть застрахован от какого-либо бракаОднако второй и третьей ситуации можно вполне просто избежатьДля того следует соблюдать некоторые рекомендации от центра цифровой экспертизы - Роскачества.
Для того чтобы не попасть в такую ситуацию нужно:
1использовать фирменные зарядные устройства какой-либо компании;
2стараться не допускать длительный перегрев цифрового устройстваТакже не оставлять его под прямыми лучами солнца или подушкой;
3в то время как цифровое устройство заряжаетсясоветуют им вообще не пользоватьсяТак как во время зарядки оно и без того очень сильно нагреваетсяА если пользоваться довольно трудно емкими предложениямито все может плохо обернуться;
4не носить их заднем кармане;
5стараться их не ронять.

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