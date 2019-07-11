Специалисты назвали ТОП-5 способов удалить шпионские программы с компьютера

Сегодня, 17:16

Эти способы позволяют избавиться от вирусов без переустановки Windows.

Со временем любой компьютер под управлением Windows начинает работать медленнее. Зачастую, к этому приводит обилие вредоносных программ, которые «съедают» системные ресурсы и ставят под угрозу ваши данные. К сожалению, не каждый антивирус замечает программы для хищения. Специалисты по сетевой безопасности назвали ТОП-5 способов удалить шпионские программы с компьютера без потери личных данных.

Одной из самых опасных угроз для ПК являются руткиты — программные средства, которые могут скрывать свою работу и стирать следы деятельности. Более того, эти программы могут скрываться в местах, недоступных для антивируса. Так, специалисты ESET в прошлом году нашли вирус, устанавливающийся в раздел, который «выживает» даже после переустановки Windows или замены жёсткого диска. О наличии руткита может свидетельствовать аномальная интернет-активность или загрузка процессора.

Чаще проверяйте

Для удаления таких программ следует запустить сканирование Защитника Windows в разделе «защита от вирусов и угроз». Этого может хватить для обнаружения простых руткитов. Также можно воспользоваться сторонним ПО, вроде Malwarebytes Anti-Rootkit.

Следует помнить, что вирусы всегда притягивают «коллег». Так, если один антивирус устранил несколько угроз, проверка другой программой может снова обнаружить вирусы. Теоретически, можно установить несколько антивирусных решений, но специалисты рекомендуют ограничиться специализированной программой, вроде Spybot Free Edition. Этот продукт способен обнаружить угрозы, которые пропускает большинство антивирусов. Параллельно можно проверить свой ПК с помощью онлайн-сканера ESET.

Безопасный режим

Большинство современных вирусов успешно маскируются под служебные программы, что позволяет им избегать проверок антивирусом. По этой причине специалисты рекомендуют делать проверку в безопасном режиме — когда запущен минимум программ и драйверов. Более того, проверку можно повторить после перезагрузки — это увеличит шанс на обнаружение вируса.

Помощь извне

Некоторые вирусы могут переживать многочисленные проверки, что требует иного подхода. Некоторое вредоносное ПО можно удалить только вручную, что требует определённых навыков. Способы борьбы с угрозами можно найти на профильных форумах, вроде Bleeding Computer, где сообщество профессионалов может дать компетентный совет.

Когда нечего терять

Если на устройстве нет дорогостоящих программ и личных файлов, которые нельзя перенести, лучше выполнить полный сброс системы. Восстановление следует делать исходя из копии, хранящейся на удалённом компьютере. В противном случае можно восстановить старые вирусы. Этот способ сбрасывает все настройки до заводских значений, что приводит к устранению сторонних файлов. Стоит помнить, что вирусы может устранить только полный сброс — без сохранения личных данных и настроек.

Последнее решение

Тем не менее, желающие быть уверенными в «чистоте» своей системы могут её удалить, полностью отформатировав жёсткий диск. Несмотря на необходимость повторной установки системы, этот способ приводит к полной очистке системы. Зачастую, он удаляет все программные вирусы — за исключением некоторых руткитов.

Стоит отметить, что болезнь легче предупредить, поэтому специалисты рекомендуют регулярно обновлять своё антивирусное ПО. Кроме того, следует отказаться от посещения подозрительных сайтов и скачивания контента из непроверенных ресурсов.