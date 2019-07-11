Мощнейшая «ZIP-бомба» с легкостью обходит антивирусную защиту

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46-мегабайтовая «бомба» способна уложить на лопатки самые крупные сервера.

Сейчас в мировой сети существуют невероятно опасные и редкие вирусы, способные навсегда уничтожить начинку гаджета или целого сервера данных. На их фоне «архивные бомбы» уже давно не актуальны, ведь современные ПК способны «пережить» подобную атаку без серьезных последствий. Проблему «решил» американский программиста Дэвид Фифилд, который изобрел совершенно новую модификацию устаревшей программы. «ZIP-бомба» Фифилда качественно отличается от своих собратьев невообразимо огромным внутренним архивом, который при распаковке занимает объем более чем в 4,5 петабайт. Мощнейшая атака способна вывести из строя даже крупную серверную сеть, не говоря уже об обычном ПК.

Принцип работы «бомбы» прост: при распаковке архивные данные заполняют все дисковое пространство, перегружая память и процессорные мощности устройства. Главной особенностью подобных программ является их эффективность и незаметность – они с легкостью обходят антивирусную защиту. В случае проверки конкретно вредного архива, он способен «положить» антивирусную программу, чем иногда пользуются злоумышленники для установки более серьезного вируса.