Google Translate опознает более 100 языков

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Обновление введет 60 новых языков и улучшит качество перевода до 85%.

Представители компании раскрыли подробности грядущего обновления для мобильной версии Google Translate. В новой версии тезаурус пополниться 60 новыми языками, что в общей сложности позволит осуществлять перевод с 88 языков. Вывод переведенного текста можно будет осуществить на более чем 100 языков, при этом английский перестал быть обязательным для одного из полей, теперь переводить модно с разных языков. Также Google расширила и улучшила функцию мгновенного перевода из различных источников, теперь она способна осуществлять перевод с рукописного и печатного текста, изображений, и голоса. Нововведением станет нейронный машинный перевод (НМП), который позволит улучшить качество перевода до 85%. Хотя НМП функционирует и оффланй, но разработчики советуют использовать интернет-подключение для лучшей эффективности. Последним пунктом станет патч, который улучшит вывод изображения на экран и уберет, успевшие надоесть многим, блики.

В бета-тесте обновления уже приняли участие около 1% пользователей, официальный релиз намечается в ближайшие пару недель.