Клон Moto G7 за 200 долларов: T-Mobile представила смартфон REVVLRY

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Устройство будет предлагаться с контрактом на 2 года.

Немецкая компания T-Mobile представила два бюджетных смартфона линейки REVVL. Представители компании заявили, что смартфоны REVVLRY и REVVLRY+ предназначены для пользователей, которые котят получить флагманские характеристики по приемлемой ценне. Устройства являются клонами Motorola Moto G7 и Moto G7 Play.

Младший аппарат будет иметь дисплей 5,7 дюймов с соотношением сторон 19:9, разрешением HD+ и широким вырезом под 8-мегапиксельную камеру сверху. Он будет построен на базе процессора Snapdragon 632, иметь 3 ГБ оперативной и 32 ГБ внутренней памяти. Основной модуль камеры имеет одну 13-мегапиксельную матрицу и светодиодную вспышку. Телефон будет предлагаться бесплатно при оплате контракта на 2 года (200 долларов). T-Mobile активно сотрудничает и с рынком России, предоставив возможность работы своих устройств с сим-картами МТС.

Старшую модель REVVLRY+ оснастили 6,24-дюймовым экраном с разрешением FullHD+ и каплевидным вырезом под фронтальную камеру. «Сердцем» аппарата станет Qualcomm Snapdragon 636, 4ГБ оперативной памяти и 64ГБ основной, с возможностью расширения картой microSD. На задней крышке расположится двухкамерный модуль с матрицами 16 и 5 МП.

Обе новинки получат Android 9.0 Pie и аккумулятор на 3000 мАч, но только старшая модель будет иметь возможность быстрой зарядки TurboPower на 27 Вт. Старшая модель будет предлагаться за 14 долларов при условии оплаты контракта на 24 месяца.