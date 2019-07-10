Хуже болтливой соседки – Обновление Windows 10 создает критические дыры в безопасности

Вчера, 23:40

Обновление даёт не авторизованным пользователям право пользования чужим ПК.

Компания Intel заявила о находке критической уязвимости, появившейся из-за Microsoft. Согласно отчёту Intel, последнее обновление Windows 10 создает критические дыры в безопасности Intel Processor Diagnostic Tool (IPDT). Данная программа служит для диагностирования работоспособности процессоров Intel. Отчёт гласит, что все пользователи и администраторы Windows должны обновить IPDT до последней версии.

Приложения сборкой до 4.1.2.24 подвергаются риску неправильного контроля доступа. Это означает, что доступ к ПК может получить любой желающий. Пользователь извне может не только украсть личные данные, но и вывести из строя ПК и сетевое оборудование, что крайне опасно для серверов.

По оценке intel, угроза получила статус «Высокой», ведь несмотря на необходимость нахождения злоумышленника в локальной Сети, взлом является крайне простым. Несостоятельность обновления Windows 1903 делает его хуже «болтливой соседки». В Сети с каждым днем растёт количество обращений к Microsoft с просьбой обновить неудачную сборку.

По счастливой случайности, данная ошибка была обнаружена исследователем из охранной компании Eclypsium, которая специализируется на безопасности прошивок. Между тем, пользователи бьют тревогу, ведь их видеокарты значительно ухудшили свои показатели после обновления, а у отдельных людей они и вовсе вышли из строя.

По мнению аналитиков, Microsoft в курсе своего «прокола», но делает вид, что ничего не произошло и перекладывает исправление ошибок на производителей «железа».