От пота не коротнёт, пылью не забьётся: Apple представили AirPods 3

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Третье поколение будет иметь долгожданную защиту от воды и пыли.

Также в сети появилась информация о том, что грядущее поколение фирменных беспроводных наушников от Apple может получить некоторые изменения в дизайне. А может и не получить, так как AirPods 2 вряд ли удивили кого-то визуально. Зато новая версия наверняка прослужит вам дольше за счёт повышенной защиты.

Теперь в них можно будет заниматься бегом, что наверняка будет очень удобно, не боясь, что их коротнёт от пота. Не обязательно будет и перегибать палку с уходом за ними, так как теперь ни один из наушников не забьётся пылью, что также положительно отразится на сохранении качества звучания.

Официально Apple ещё не представили AirPods 3, но известный аналитик Дэниел Айвс заявил, что новинка появится на рынке уже к рождественскому сезону, что также подтверждает ходившие ранее слухи. В одном из них упоминались две новые модели наушников в линейке, одни из которых планировались на 4 квартал 2019 года, а другие – на начало 2020.

Были разговоры и о полноразмерных проводных наушниках «студийного качества», над которыми якобы усердно трудятся в компании. Правда на данный момент никаких деталей по этой части нет. Что касается новых пыле- и влагозащитных беспроводных наушников, то существует вероятность узнать больше уже на осенней презентации Apple.