Неоправданные жертвы: Стилус S Pen убивает линейку Samsung Galaxy Note

Сегодня, 18:00

В компании уже давно раздумывают о прекращении производства.

Это определённо не самая вдохновляющая информация для тех, кто любит и ценит линейку Galaxy Note. Даже несмотря на все её неудачи, особенно с воспламеняющимися и взрывающимися батареями седьмых и девятых моделей. К тому же данная новость попала в сеть на слишком непонятном контрасте от скорого анонса Galaxy Note 10.

Так или иначе, популярному инсайдеру Ice Universe удалось пообщаться с инженерами Samsung, которые и поведали о том, что убивает флагманы. Основной проблемой, что весьма неожиданно, оказалась главная фишка устройств линейки – фирменный стилус S Pen. Оказывается, его размещение в корпусе смартфона создаёт настолько много неудобств, что приходится идти на крайне неоправданные жертвы.

Например, из-за него аккумулятор в грядущей новинке приходится делать меньше, отчего он теряет порядка 800 мАч, что составляет 20% от общей ёмкости, которые Apple наоборот удалось нарастить. Также пришлось отказаться от использования «агрессивных» камер и окружить смартфон более широкими рамками, чем необходимо. А ведь автономность, оптика и дизайн – одни из самых важных особенностей любого смартфона, залоги его коммерческого успеха.

Из-за всех этих неудобств будущее серии Note находится под серьёзной угрозой и Samsung уже посещали мысли отказаться от производства этих устройств. И если они не покинут рынок, то наверняка могут сильно измениться в техническом и визуальном плане.