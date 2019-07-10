Убийца Nvidia? Новые AMD Radeon RX 5700 появятся уже в следующем месяце

Сегодня, 20:02

Хорошая новость стала известна геймерам благодаря Reddit.

Сообщил её вице-президент компании Скотт Херкельман, добавив, что AIB-партнёры представят свои собственные вариации их новой видеокарты уже в средине августа, что определённо понравится тем, кто хочет больше кулеров или другой дизайн. Точное количество производителей, которые будут выпускать свои версии, остаётся неизвестным, но такие популярные компании, как MSI, Gigabyte и Asus наверняка не упустят свой шанс.

Что касается самой видеокарты, то AMD Radeon RX 5700 – вполне достойная замена тех же GeForce RTX 2060 или 2070 от Nvidia, исполнительный директор которой не постыдился на CES 2019 нелестно отозваться о «паршивой производительности» конкурирующего железа. Что ж, теперь они наверняка будут пожинать плоды на пару с Intel, которые могли не обрадоваться анонсу линейки настольных процессоров AMD Ryzen 3000.

Правда время ещё покажет, насколько компания будет успешна как убийца конкурентов, ведь прогресс не стоит на месте, а компьютерные игры становятся всё более требовательными. Тем не менее они на верном пути, ведь предлагают мощное железо по адекватным ценам. Остаётся надеяться, что они не сильно изменятся у нереференсных видеокарт, которые появятся уже в следующем месяце.