«Звонилка» для мужиков: Стали известны подробности российского кнопочного телефона

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За 4600 рублей Joy’s S13 получил Android, поддержку 4G LTE, GPS, ГЛОНАСС и камеру на верхнем торце.

Принято считать, что качественные телефоны производят только за границей, однако новичок в мире гаджетов готов с этим поспорить. Стали известны подробности касательно первого российского кнопочного телефона Joy’s S13.

Флагманская «звонилка» разработана российской компанией Joy’s Mobile. Устройство в духе старых телефонов получило внушительное «железо». Joy’s S13 работает на Mocor 5 OS, прошивке Android используемой в Xiaomi Qin.

Данное решение позволило создателям добавить в кнопочный телефон системы, присутствующие на современных смартфонах. Так, Joy’s S13 получил поддержку сетей 4G LTE. В связке с аккумулятором на 4000 мА*ч данный телефон может стать точкой доступа и раздавать WiFi.

Есть поддержка GPS и ГЛОНАСС, но пользоваться навигатором на экране диагональю 1,77-дюймов придётся исключительно в экстремальных ситуациях. Устройство защищено от пыли и влаги, а значит послужит отличным дополнением во время поездки на рыбалку.

«Звонилка» для мужиков получила порт microUSB для зарядки, 3,5 мм разъём для наушников и полноценный USB порт, который можно использовать для зарядки других устройств от аккумулятора Joy’s S13. Телефон-пауэр банк получил Bluetooth 4.0 и камеру на верхнем торце. Там же расположился фонарик повышенной яркости.

Получил телефон и крайне большой динамик, который, по заверениям разработчиков «очень громкий». Joy’s S13 уже доступен в продаже и обойдётся всего в 4600 рублей.