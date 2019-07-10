Galaxy Note 10 заменит ПК: Смартфоны с большим экраном заняли 50% рынка России

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Фаблеты признали самыми полярными в стране. Заставит ли новый флагман Samsung россиян полностью отказаться от компьютера?

Смартфоны с большим экраном набирают большую популярность в стране. В сети давно ходят споры о том, что выгоднее — купить один фаблет или «звонилку» с планшетом. Большой планшет более удобен при потреблении и создании контента, но комфорт теряется при его транспортировке. Современный смартфон с экраном в 6 дюймов, без проблем помещается в карман, что делает выбор очевидным.

Продажи аппаратов с экраном более 5,5, дюймов составляли всего 12% рынка смартфонов в первой половине прошлого года. В июле 2019 года они уже занимают 45%, страшно представить, что будет дальше.

Существует большая вероятность того, что смартфоны со временем полностью заменят нам ПК. Например, 7 августа официально представят Galaxy Note10, его способной вполне хватит для выполнения разного рода задач. Samsung уже представляла ранее док-станцию Samsung DeX, она способна превратить смартфон в полноценный пк с монитором и прочей периферией.