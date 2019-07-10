«Загнобили» Huawei: Apple повысит доходы благодаря Трампу

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В третьем квартале доходы Apple вырастут на 18% именно благодаря Китаю, считает аналитик.

Отчёт о прибылях и убытках Apple Q3 будет представлен после 30 июля, но, по данным независимой инвестиционной фирмы Evercore ISI, показатели дохода компании вырастут благодаря китайским потребителям.

По предварительным оценкам, доходы от услуг в третьем квартале увеличатся на 18%. Спрос на технику Apple в Китае растёт, ведь лидер рынка в лице Huawei потерял свои позиции из-за санкций правительства США.

По мнению ряда аналитиков, Apple повысит доходы благодаря Трампу. Введённый американским президентом указ запрещает всем американским производителям торговать и вести какую-либо деятельность с Huawei. В результате этих санкций, китайской компании пришлось в ускоренном темпе разрабатывать собственную, независящую от Android, операционную систему HongMeng. Нестабильная ситуация Huawei понизила ее влияние на китайском рынке, чем и воспользовалась Apple.

Аналитики JP Morgan считают, что в 2020 году Apple покажет миру 4 новых смартфона. По мнению ряда экспертов, увеличение модельного ряда на 1 экземпляр говорит о том, что он будет представлен исключительно для китайского рынка.

Apple уже выпускала ограниченную версию iPhone с 2 SIM-картами, но китайский рынок предпочитает более дешевые устройства. Чтобы удовлетворить спрос на бюджетные смартфоны, Apple может отказаться от FaceID в новом iPhone 11R. Вместо распознавания по лицу, китайская версия получит TouchID.

Между тем, Huawei не считает, что ее «загнобили» и пытается укрепиться за счёт сотрудничества с российскими производителями. Китайская компания ведет переговоры с МЦСТ, создателем отечественных процессоров «Эльбрус». Данная компания сотрудничает с Минпромторгом, а это значит, что Китай хочет заручиться поддержкой России в торговой войне с США.