Xiaomi, что за дела? Новая ошибка массово «ломает» Mi Band 4

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Название песен не отображается на экране устройства, но «умельцы» решили проблему.

8 июля на российском рынке официально стартовали продажи нового фитнес-браслета Mi Band 4. Это устройство вполне ожидаемо захватило огромную долю рынка подобных устройств. Поводом такой популярности стала цена — 3 тыс. рублей (1,6 тыс. рублей в Китае).

Устройство является логичным продолжением своего предшественника Mi Band 3. Командой Xiaomi проделана великолепная работа — устройство намного функциональней при равной стоимости.

Основное нововведение — возможность осуществлять управление музыкальным плеером прямо с экрана браслета, а также взаимодействия с уведомлениями и сообщениями. Это позволяет взаимодействовать со смартфоном удалёно. Например, функция отлично подойдёт спортсменам, мамам, или просто занятым людям. Но есть одна загвоздка, при которой новая фишка браслета не всегда корректно работает. Ошибка Xiaomi буквально массово «ломает» Mi Band 4. Из-за этого, в сети проявляют недовольство: «Xiaomi, что за дела?», — реагируют люди на проблему.

Дело в том, что название песни просто не отображается на экране браслета даже после установки всех обновлений. Такая же судьба постигает зачастую и все остальные сообщения на устройстве. Пока Xiaomi молчит, решить проблему решили «умельцы» из Сети.

«Поплясав с бубном» от проблемы можно избавиться, но какой смысл создавать такие сложности — непонятно. Суть проблемы в том, что не все разрешения для браслета запрашиваются автоматически, и пользователю приходится лезть в настройки и выставлять их вручную. Это не всегда удобно и не всегда понятно. Xiaomi же достаточно выпустить один патч для решения проблем, но компания этого почему-то не делает.