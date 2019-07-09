Дешевле, но лучше: Apple обновили MacBook Air и Pro

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Такое сочетание наверняка придётся по душе любому фанату их продукции, особенно если наступила необходимость в замене ноутбука.

Главное, что обновления компания выкатила практически под шумок. Тем более, что они не просто стали лучше, но ещё и заметно дешевле, что немного удивительно, учитывая недавние разногласия касательно «яблочной» подставки Pro Stand, стоимостью 999 долларов США.

Однако вернёмся к устройствам, первым из которых внимания заслуживает именно MacBook Air. Не сказать, что он получился революционным, но теперь его 13-дюймовый Retina дисплей теперь поддерживает технологию True Tone, меняющую цветовую температуру относительно окружающего освещения.

Также Apple обновили и MacBook Pro 13, который получил куда больше качественных и полезных изменений, как, например, новый четырёхъядерный процессор Intel восьмого поколения, увеличивающий производительность устройства вдвое. В добавок ко всему его оснастили сенсорной панелью, Touch ID и чипом безопасности Apple T2. Что касается дисплея, то тут та же ситуация – True Tone Retina.

Осенью оба девайса можно также будет обновить по части софта до macOS Catalina, что тоже весьма приятно. Ну а в плане стоимости Air обойдётся в 1099 долларов, а для студентов, как подставка – 999. Pro оценили в 1299 долларов (1199 со «студенческой» скидкой).