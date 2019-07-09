Без суда и следствия: Правообладатели хотят получить больше карающих полномочий

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И им мало удаления отдельного контента или ссылок, теперь они хотят внести поправки, позволяющие досудебно «косить» домены прямиком из поисковой выдачи.

По инициативе ряда крупных российских медиахолдингов, среди которых были отмечены «Первый канал», «Национальная медиа группа», ВГТРК и «Газпром-медиа», заместителю руководителя Роскомнадзора Вадиму Субботину было направлено письмо, в котором чётко обозначалось желание правообладателей получить больше полномочий над урегулированием вопроса с пиратским контентом, в том числе и карающих.

Так, главной мыслью обращения стала недостаточность меры удаления ссылок или контента, нарушающих авторские права, и было выдвинуто предложение о внесении новых антипиратских поправок в меморандум 2018 года. В идеале это должно позволить им удалять сайты, содержащие более десяти ссылок на пиратский контент (софт, музыка, видео), из поисковой выдачи практически без суда и следствия, так как единичное удаление ссылок малоэффективно, а сайты всегда успеют продублировать новые.

И всё же на данном этапе законодательство предусматривает блокировку исключительно той страницы ресурса, на которой размещён пиратский контент или ссылка на него. В «Яндексе» и Роскомнадзоре к таким альтернативам относятся с опасением, так как по мнению первых идея блокировки сайтов далека от совершенства, а вторые не хотят, чтобы правообладатели начали этим злоупотреблять.