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Компания не знает в каком направлении двигаться, поэтому готовит к 2020 году 4 новых iPhone.

В компании Apple наступили суровые перемены, пост главного дизайнера сменился впервые за долгие годы. Это уже заметно по дизайну смартфонов, которые будут представлены в сентябре этого года. Неоднозначный, квадратный модуль камеры, три объектива расположенные в форме треугольника, всё это обсуждается с насмешкой в сторону компании. Существует мнение, что главный дизайнер оставил Apple у разбитого корыта, именно из-за неоднозначного дизайна iPhone XI, но это только слухи.

Очевидно, что компания сомневается в выборе направления для развития своих смартфонов, именно поэтому они планируют выпустить 4 разных устройства в 2020 году.

По мнению экспертов, Apple кардинально меняет дизайн смартфонов раз в 5 лет, следующий раз в 2020 г. Дизайн аппаратов пока остается тайной, но обнародована масса предположений относительно диагоналей устройств, три основных аппарата будут оснащены экранами 5,4", 6,1" и 6,7".

Кроме того, компания задумалась над моделью специально для китайского рынка. Её дела в поднебесной идут не очень хорошо, это вызвано тем, что прилавки Китая переполнены аналогами iPhone с заметно меньшим ценником.

Аналитики предполагают, что Apple сможет продать 200 миллионов смартфонов в 2020 году. Причина таких прогнозов - полное изменение дизайна и появление бюджетника в линейке.