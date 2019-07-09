Почти месяц без подзарядки: Huami представит долгоиграющие смарт-часы Amazfit GTR

Сегодня, 16:13

24 дня автономной работы! И это не у какого-то смарт-браслета с парочкой функций, а у полноценных умных часов.

И хотя китайская компания Huami находится в тесном партнёрстве с популярнейшей сегодня Xiaomi, выпуская фитнес-браслеты, их носимая техника также отличается высоким уровнем популярности. Наиболее привлекательными для современного активного пользователя конечно же являются смарт-часы Amazfit.

Самое интересное, что бренд начал активно набирать обороты, ведь только недавно на рынке появились модели Amazfit Verge 2 и Amazfit Health Watch, как уже анонсировали очередную новинку – Amazfit GTR, способную продержаться почти месяц без подзарядки. Если быть точнее, то компания представит долгоиграющие часы уже 16 июля.

Тем не менее, кроме тизера, на котором можно чётко увидеть их стильный дизайн, а также информации об их впечатляющей автономности больше ничего не известно. И такая секретность определённо заставляет находиться в трепетном ожидании. При этом можно наверняка предполагать, что они обойдутся более 150 долларов США, учитывая всю имеющуюся информацию.