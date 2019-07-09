Взаимовыгодный симбиоз: «МегаФон» и Tinder позволят найти вторую половинку дешевле

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Сделать это можно за 499 рублей, которые спишутся прямо с мобильного счёта.

И в этом нет ничего удивительного, так как сервисы знакомств широко распространены и довольно популярны, в том числе и в России. Тем более сейчас можно наблюдать некую тенденцию к их совместному развитию в паре с операторами сотовой связи. Одним из таких ярких примеров можно назвать взаимовыгодным симбиозом «МегаФон» и Tinder, направленный на привлечение прогрессивных пользователей.

При этом, основная выгода само собой заключается в доходах. Так, оператор при помощи данного маркетингового хода сможет нарастить базу клиентов, увеличив долю LTV (Lifetime Value – совокупный доход на протяжении сотрудничества с клиентом), дополнительно получая около 50% от совершённых платежей за подписку. В то же время онлайн-сервис знакомств не останется в проигрыше, повысив количество пользователей, ведь основная статья их доходов состоит из двух частей: контекстной рекламы и платного контента.

К тому же подписка на сервис Tinder Gold благодаря этому станет немного дешевле. Всё же у премиум-аккаунтов есть масса преимуществ вроде бесконечного количества лайков, 5 ежедневных суперлайков, возможности возврата к предыдущему выбору и нахождению в топе поиска, которые позволят упростить процесс и быстрее найти свою вторую половинку. А самым главным бонусом подписки будет возможность узнать, кому понравился ваш профиль.

В России Tinder пользуются более 500 тысяч человек и около трети из них являются абонентами «МегаФон», а потому данное сотрудничество напрашивалось само по себе. Особенно если учесть, что на пятки уже наступают другие конкуренты вроде сервиса «Знакомства Tele2», да и другие популярные dating-приложения вроде Badoo или Mamba никто не отменял.