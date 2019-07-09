И на Роллтон останется – Новинка Realme X «порвала» брендовые смартфоны

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В сравнении участвовали средне-бюджетные Redmi Note 7, Huawei P30 Lite и Samsung Galaxy A50.

Недавно состоялся выход средне-бюджетной новинки от неизвестного в России бренда Realme. В Сети решили сравнить смартфон Realme X за $200 с известными бюджетниками обладающими аналогичным ценником.

Противниками Realme X стали Redmi Note 7, Huawei P30 Lite и Samsung Galaxy A50. В синтетических тестах производительности AnTuTu и GeekBench Realme X занял первое место. За ним расположился Samsung и Redmi, а Huawei занял последнее место. Новинка также отлично справилась и с тестом графики от 3DMark, где порядок лидерства остался прежним.

Хоть устройства являются бюджетными и не способны показать максимальные настройки в графике их все же проверили на игровые нагрузки. На телефонах включили PUBG Mobile на высоких настройках, включив тени и сглаживание. Новинка Realme X «порвала» брендовые смартфоны и показала себя наиболее приспособленной к играм. Так смартфон совсем не нагрелся и выдавал стабильные 30 кадров в секунду, лишь изредка проседая в графике. На втором месте оказался Redmi Note 7. Смартфон нагрелся до 39,9° и выдавал 29 кадров в секунду. Huawei P30 Lite расположился на 3 месте. Устройство сильно нагрелось, но выдавало 29 кадров в секунду. Наихудший результат показал Samsung A50. Смартфон нагрелся до 44° и показал слабые 25 кадров в секунду.

По части камер в авто режиме с включённым HDR лидировал Huawei. Однако лидер на рынке фото-смартфонов проиграл Realme в портретном режиме на основную камеру. Селфи-камера Huawei выдавала наилучшую детализацию, тогда как Realme X показывал наиболее точные цвета. В условиях слабой освещенности Realme и Redmi показали себя наиболее выигрышно.

Чтобы сравнить батареи устройств их подвергли тестам на автономность. На устройствах запускались игры и приложения вплоть до разрядки. Первым разрядился Huawei. Бюджетник прожил всего 4 ч 32 мин, что является крайне слабым результатом. За ним, c результатом в 6 ч 20 мин, выключился Redmi. Realme и Samsung показали практически одинаковую автономность и выключились через 7 ч 13 минут.

Учитывая совокупность факторов пользователи Сети пришли к выводу, что при покупке Realme X еще и на Роллтон останется, и потому отдали ему «пальму первенства».