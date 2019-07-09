Уже не «бомжефон»: Инсайдеры назвали предположительную стоимость Xiaomi Mi Mix 4

Сегодня, 05:04

Новинка получит чипсет Snapdragon 855 и камеру с оптическим зумом.

Несмотря на то, что в линейку Mi Mix входят одни из самых дорогих смартфонов Xiaomi, устройство завоевало популярность за счёт разумной цены и богатой оснащённости. Этим летом может выйти флагман четвёртого поколения, который уже не отнести к классу «бомжефон». Инсайдеры назвали предположительную стоимость Xiaomi Mi Mix 4.

Так, на Twitter-аккаунте Xiaomishka предположили, что версия с 6ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ обойдётся китайским покупателям в 524 доллара. Вместе с тем, индийские источники назвали другую сумму — 847 долларов. Что, к слову, больше отвечает спецификациям смартфона.

Так, Mi Mix 4 получит «бесконечный» экран без выреза под селфи-камеру. Вероятно, её перенесут на выдвижной модуль или слайдер — как на Samsung Galaxy A80 Разрешение дисплея в 1440×3120 точек обеспечит плотность пикселей в 537 ppi, что практически исключает зернистость.

Смартфон будет основан на чипсете Snapdragon 855, а объём памяти может достичь 12 ГБ. К слову, именно такой объём предлагает актуальный Mi Mix 3. Ранее считалось, что устройство оснастят двойной камерой на 48 и 16 мегапикселей, но, видимо, камера будет тройной. Так, сегодня появились подробности о патенте Xiaomi, который описывает необычную технологию размещения зум-объектива в компактном корпусе. Так называемый «перпендикулярный» объектив позволит приближать изображение на уровне 10х, что станет рекордом в мобильной фотографии.