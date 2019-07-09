Google обнаружил, что Assistant никому не нужен

Сегодня, 07:05

Компания искусственно привлекает внимание к Assistant, чтобы о нём вспомнили.

Бедный и забытый всеми Google Assistant решил привлечь внимание. Несмотря на возраст в несколько лет, голосовой помощник только в прошлом году получил поддержку русского языка. Сейчас же Google решили хоть как-то напомнить о том, что такая штука существует.

На этот раз позабытый помощник обзаведётся возможностью работы с Always On Display – чтобы помогать даже тогда, когда смартфон заблокирован. Далее Ассистент сможет работать с персонализированными темами для обсуждения. Хотя бы будет с кем поговорить, когда «смахнут пыль». А в конце компания решила заменить «последовательность действий» на другое решение, которое можно будет подстроить под себя. Единственный минус – все эти возможности лишь обнаружены в коде программы, поэтому будут ли они реализованы – неизвестно.

Google обнаружили отсутствие интереса к Asisstant, возможно даже заметили, что он отстаёт даже от нашей «Алисы» и решили хоть как-то напомнить о нём. В итоге они могут как разработать приличный голосовой помощник, который хоть как-то сможет конкурировать с оппонентами, так и полностью отказаться от этой функции. Или оставить его остатки – вдруг кто воспользуется.