Пользователи Windows 10 потеряли доступ к VPN-интернету с обновлением KB4501375

Сегодня, 17:45

Проблема связана с RASMAN, диспетчером подключений удаленного доступа.

Microsoft продолжает приносить дискомфорт своими обновлениями. С версией 1903 пользователи Windows 10 получили плохо работающую настройку цветового профиля, что вызывало полосы на экране. Так же, обновление было недоступным для старых компьютеров Mac. Проблемы решаемые, но на их решение уходит время и нервы юзеров.

На этот раз, с обновлением KB4501375 пользователи Windows 10 потеряли доступ к интернету. Обновление ломает RASMAN (диспетчер подключений удаленного доступа), это вызывает проблемы с настройкой VPN. VPN используется большим количеством приложений, начиная с развлечений и заканчивая безопасностью.

Microsoft сама объявила о проблемах с обновлением и активно рассылает инструкции по борьбе с последствиями. Люди указывают на то, что эта инструкция не проста и в ней сложно разобраться. Ранее компания сообщала о недочетах только после выхода обновления решающего проблему.

С проблемным обновлением столкнутся все кто установил последнюю версию Windows 10, а это более 50 млн пользователей. В сети ходит шутка, что проблемы с обновлениями в Microsoft растут вместе с количеством стажеров в компании.