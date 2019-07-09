«ВКонтакте» и «Одноклассники» вредят взрослению россиян – исследование

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Социологи изучили пользователей Интернета и пришли к неоднозначным выводам. Оказалось, что нашему поколению опасно сидеть и общаться в соцсетях.

Согласно проведённому исследованию, социальные сети вредят не своим наличием, а опосредованно. В первую очередь, опасность исходит из одержимости селфи. Да, сейчас вся эти «селфи-мания» действительно может называть одержимостью — во «ВКонтакте» или «Одноклассниках» ежедневно публикуются гигабайты селфи, причём даже не все особы на фотографиях совершеннолетние. И ведь все эти фотографии никуда не исчезают — в этом заключена опасность. И затем, даже когда человек вырастет, хотя бы физически, все фотографии могут быть использованы даже без ведома владельца.

Все исследователи часто оплакивают потерю детства, а не его постоянное присутствие, в виде фотографий. К сожалению, сейчас все СМИ одержимы защитой детей от грязи Интернета, но очень мало людей пытаются связать использование Интернета и разные расстройства: физические или социальные. Причём, развитие ожирения — это наименьшее из зол. Речь ведётся о социальной изоляции, депрессии, неспособности различать жизнь и симуляцию. Да и травмы спины могут появиться из-за неправильной осанки.

Вред «невинности детства» заключается в том, что они «очищаются» от собственных мнений и мыслей, что делает детей идеальным проводниками потребительской идеологии. В этом плане никакого взросления у человека не происходит — ведь дети даже не пытаются думать, а лишь потребляют то, что есть в Интернете, в особенности в социальных сетях, которые используются каждый день.