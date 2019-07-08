Забирай даром: Mi Max 3 на AliExpress можно купить за «копейки»

Сегодня, 16:59

После закрытия линейки Max цены на её флагман упали до исторического минимума.

Xiaomi официально закрыла линейку смартфонов с большими экранами и прекратила их производство. В связи с этим, флагманский смартфон линейки Mi Max на AliExpress можно купить за «копейки».

Что стало причиной такого решения сказать сложно, это может привести к потере доли рынка. Вероятно, смартфоны плохо продавались и в компании решили уделить внимание более продаваемым моделям.

Mi Max 3 обладает IPS экраном 6,9 дюймов с разрешением 2160 на 1080 точек. Аппарат построен на базе процессора Snapdragon 636 и имеет мощную батарею на 5500 мАч. Основная камера имеет разрешение 12 Мп и делает отличные снимки в условиях хорошего освещения. Фронтальная камера всего 8 Мп, но для селфи такого разрешения достаточно.

Ценник на старте продаж был на уровне 245 долларов, сейчас аппарат продается за 175. Можно сказать - «забирай даром». Очень выгодная покупка за такие деньги и сейчас самое время задуматься об этом, ведь подобных смартфонов больше не будет. Цены на устройство в российских магазинах были изначально завышены, но стоимость успела снизится и у нас.