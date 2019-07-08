«Мы находимся в стороне от вас» - Apple продолжает «троллить» Google

Сегодня, 15:50

Купертиновская компания в своих плакатах намекает на недочеты в приватности у своих конкурентов.

Конкуренция между Google и Apple протекает довольно активно. Компании дошли до того, что начали размещать язвительные намеки в своих рекламных роликах и бигбордах.

Во время выставки Consumer Electronic Show (CES) компания Apple разместила десятки бигбордов по всему Лас-Вегасу. Надпись на них гласила — «То, что происходит на вашем iPhone, остаётся на вашем iPhone». Это отсылка на проблемы конфиденциальности у Google и других компаний.

Ответ от Google не заставил себя долго ждать, 2 февраля компания разместила у себя в твитер рекламу смартфона Pixel 3. В рекламе показано сравнение двух снимков, один сделан на Pixel 3, а другой — на загадочный iPhone X. Не сложно догадаться, что это намек на превосходство над смартфоном от компании Apple.

Подобные вещи происходили ранее, у Google была реклама в которой пианист играл мелодию на 2 разных роялях. Клавиши одного из инструментов были настроены в одну ноту, из-за чего мелодия звучала монотонно. Это была отсылка на однообразие операционной системы от Apple, она не поддается кастомизации.

Apple продолжает «троллить» Google, недавно компания повторила свой трюк с плакатами. На этот раз надпись гласила — «Мы находимся в стороне от вас». Плакат был размещен возле офиса Sidewalk Labs, сестринской компании Google.