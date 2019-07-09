Шпион – выйди вон: Блогер рассказал, как отличить оригинальные Apple AirPods от китайской подделки

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Звук и качество сборки — главные недостатки копии за 30 долларов.

Гарнитура Apple AirPods с 2016 года занимает лидирующие позиции в индустрии. Во многом, это заслуга эргономичного дизайна, который конкуренты пытаются повторить и развить. Кроме того, существует обширный рынок подделок и копий AirPods, которые в 3-5 раз дешевле оригинальных наушников. Эти образцы всё более похожи на «настоящие» AirPods, что может ввести в заблуждение покупателя. Чтобы с уверенностью сказать копиям «Шпион — выйди вон», блогер рассказал, как отличить оригинальные AirPods от китайской подделки.

Стоимость оригинальных AirPods 2 с зарядным кейсом составляет 14-15 тысяч, а большинство копий на AliExpress продают за 2-3 тысячи рублей. Сразу отметим, что без опыта использования оригинальной гарнитуры, или при отсутствии образца для сравнения, отличить подделку нелегко. Так, в ходе теста блогеру дали прослушать копию, а после — оригинал. Что примечательно, разница в звучании выяснилась сразу. По словам автора, звук в подделке недостаточно выразительный, хоть и уровень громкости сравним с оригиналом.

Внешне копию тоже несложно отличить: кейс собран из маркого пластика, а на местах спайки видны неровные швы. Более того, у тестового образца решётки микрофона изначально были неровными. Подвела «китайцев» и фиксация: встряхивание кейса с Apple AirPods было беззвучным, а подделка отчётливо гремела.

Главный аргумент, который сбивает с толку при взаимодействии с подделкой — это чип. Китайцы смогли повторить Apple W1, что позволяет им определяться в iPhone как оригинальные наушники и использовать кейс от Apple. Более того, голосовой помощник Siri и сенсорное управление также реализовано. Единственный минус подделки — невозможность настроить функцию двойного касания.

Резюмируя, важно заметить, что блогер не мог учесть главный фактор — как долго проработает подделка? По этой причине лучше купить оригинальные Redmi AirDots, качество звука которых сравнимо с Apple, а надёжность и функциональность — превосходит китайские подделки. При этом, они дешевле некоторых «китайских AirPods».