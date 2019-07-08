Кнопка всевластия: в браузере Chrome появится глобальный контроль воспроизведения

Сегодня, 13:07

Новая функция позволит контролировать воспроизведение аудио- и видеозаписей, вне зависимости от выбранной вкладки. Пользователи смогут получить к ней доступ в одном из будущих обновлений.

Сборка Chrome Canary, предназначенная для разработчиков, была расширена еще одной интересной функцией: Global Media Controls. Эта функция позволит контролировать воспроизведение видео и звука с любой вкладки. Особенно полезно при борьбе с назойливыми видео, проигрывающимися без разрешения пользователя.

Если в одной из вкладок браузера начинает проигрываться аудио- или видеофайл, то на действующей вкладке появляется уведомление о воспроизведении. При нажатии на него появится панель управления, с которой можно будет приостановить запись, воспроизвести следующую или предыдущую, оставаясь на своей вкладке.

Функция появится в скором времени в пользовательской версии Chrome, но если есть желание испытать ее сейчас, то нужно установить на свой компьютер Chrome Canary, перейти по адресу chrome://flags/#global-media-controls и активировать. После перезагрузки браузера справа от адресной строки появится треугольник воспроизведения.

Функция оставила смешанные впечатления у пользователей. Она полезна, но срабатывает не для всех сайтов и не всегда. Временами она просто отключалась, и пользователю приходилось перезапускать браузер. Перед тем, как отправить нововведение в релиз, разработчикам придется основательно заняться отладкой.