«Лучший экран»: Инсайдер рассказал подробности о Galaxy Note 10 Pro

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Опубликованы снимки чехлов для двух версий нового смартфона. Базовый Note 10 оценили в 999 долларов.

Инженеры Samsung решили нарушить традицию выпуска единственной модификации Galaxy Note, дополнив её Pro-версией. Об этом написал инсайдер под ником Ice Universe, дополнив сообщение фотографиями чехлов готовящихся смартфонов.

Помимо примерных габаритов смартфона, аксессуары показали различия между двумя версиями. Так, в чехлах разные вырезы под блок камер, что доказывает прошлые утечки — Note 10 Pro получит четыре камеры. Фронтальную разместят в углу матрицы, о чём говорит конфигурация защитного стекла.

Также Ice Universe отметил, что смартфон получит «лучший экран» на рынке смартфонов. Ранее инсайдер рассказал подробности о 6,8-дюймовой матрице Galaxy Note 10 Pro. Так, разрешение дисплея составит 1440×3040 точек. По мнению экспертов, «лучшим» дисплей сделает частота обновления свыше 90 Гц. Не исключено, что Note 10 получит некоторые свойства отменённого Galaxy A100, для которого разрабатывали дисплей, покрывающий не только переднюю панель, но и боковые торцы корпуса.

Сообщение Ice Universe дополнил индийский информатор с портала Phone Mania. Он утверждает, что базовая версия Note в Индии будет продаваться за 999 долларов, а Note 10 Pro оценили в 1250 долларов.